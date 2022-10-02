Переходный период для интеграции новых территорий России продлится до 2026 года
Переходный период, который означает урегулирование всех вопросов по интеграции в состав России, в четырёх новых регионах продлится до 1 января 2026 года. Информация следует из постановлений, опубликованных на сайте Конституционного суда РФ.
"Со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период", — сказано в документе.
В течение этого срока упомянутые регионы должны быть интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы страны. Это касается и вопросов, связанных с воинской обязанностью и службой.
Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы проекты федеральных конституционных законов о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Наименование нового субъекта будет включено в первую часть статьи 65 Конституции, где перечислены все российские регионы.
ТАСС / Антон Новодережкин