"Мне их читать интересно": Илон Маск признался в симпатиях к российскому СМИ

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что ему нравится читать российское издание RT . Об этом сообщает The Hill со ссылкой на обнародованную в судебном разбирательстве с Twitter переписку Маска уже после начала спецоперации на Украине.

"ЕС запретил Russia Today и несколько других российских СМИ. От нас потребовали заблокировать их IP-адреса... Честно говоря, мне их читать интересно", — сказал он. По его словам, в российских СМИ "много чуши, но в чём-то они правы".