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2 октября, 13:59

"Мне их читать интересно": Илон Маск признался в симпатиях к российскому СМИ

Илон Маск рассказал, что ему интересно читать RT

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что ему нравится читать российское издание RT. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на обнародованную в судебном разбирательстве с Twitter переписку Маска уже после начала спецоперации на Украине.

"ЕС запретил Russia Today и несколько других российских СМИ. От нас потребовали заблокировать их IP-адреса... Честно говоря, мне их читать интересно", — сказал он. По его словам, в российских СМИ "много чуши, но в чём-то они правы".

Bloomberg: Запрет вещания в ЕС не помешал "процветанию" RT

Bloomberg: Запрет вещания в ЕС не помешал "процветанию" RT

Напомним, в марте текущего года постоянные представители стран ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik. Также Google начал блокировку их YouTube-каналов на территории Европы, после чего Роскомнадзор потребовал от видеохостинга и TikTok открыть доступ к аккаунтам.

Обложка ©

Getty Images / Theo Wargo / WireImage

Татьяна Миссуми
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