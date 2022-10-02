Россия выдала Норвегии осуждённого за мошенничество в крупных размерах

Россия экстрадировала осуждённого за несколько преступлений норвежца Аре Абрахамсена, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным норвежской стороны, с 2005 по 2013 год мужчина совершил восемь эпизодов мошенничества, связанных с продажей акций и инвестициями.

"Осуждённому вменяется присвоение порядка 25 миллионов крон. Также в отношении доходов на сумму 3,6 миллиона крон было совершено налоговое мошенничество. Сумма неуплаченных налогов составила около 1,2 миллиона крон", — рассказала представитель МВД.

Волк добавила, что норвежца уже уведомили о необходимости отбывания наказания, однако в место лишения свободы он так и не явился. Абрахамсен скрылся за границей, сейчас он объявлен в международный розыск.