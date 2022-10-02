Немцы окрестили экс-посла Украины Мельника сумасшедшим разжигателем третьей мировой

Немцы снова ополчились на экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно предоставить Киеву "ограниченное членство в НАТО для ядерного сдерживания Москвы". Пользователи Twitter заметили, что это "приблизит апокалипсис".

"Чёрт возьми, этот сумасшедший, вероятно, намерен спровоцировать начало третьей мировой. Кто-то уже может отключить Интернет этому агрессивному разжигателю войны?" — возмутился один из юзеров.

Другой читатель напомнил, что нельзя принять в НАТО воюющую страну, назвав требования Мельника абсурдными. Пользователи сошлись во мнении, что включение Украины в альянс втянет Германию в конфликт с Россией. А кто-то и вовсе предложил радикальное решение вопроса: "НАТО должно самоликвидироваться, а американские войска — покинуть Европу. Уходите домой и не возвращайтесь".

"Господин Мельник, пожалуйста, закройте рот. Слушать вас уже тошно. Я живу на Украине или в Германии? Почему вы пытаетесь определять политику Берлина?" — подчеркнул комментатор.