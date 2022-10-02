В Новой Каховке работает ПВО, прогремело восемь взрывов
В Новой Каховке в Херсонской области сработали системы ПВО, сообщает телеграм-канал администрации населённого пункта. Там прозвучало восемь взрывов.
"18:43. В Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов", — сообщили в ведомстве.
А накануне ВСУ дважды атаковали Новую Каховку. Поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, в воздухе прогремело два взрыва. Спустя несколько часов сирена воздушной тревоги снова сработала. В этот раз прогремело около десяти воздушных взрывов.
ТАСС / Сергей Мальгавко