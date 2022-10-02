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Опубликовано 2 октября 2022, 16:37
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В Новой Каховке работает ПВО, прогремело восемь взрывов

В Новой Каховке в Херсонской области сработали системы ПВО, сообщает телеграм-канал администрации населённого пункта. Там прозвучало восемь взрывов.

"18:43. В Новой Каховке работает ПВО: восемь воздушных взрывов", сообщили в ведомстве.

Союзные силы подавили попытки ВСУ наступать на Херсонскую область
Союзные силы подавили попытки ВСУ наступать на Херсонскую область

А накануне ВСУ дважды атаковали Новую Каховку. Поздно вечером 1 октября по городу был нанесён ракетный удар со стороны украинских войск, в воздухе прогремело два взрыва. Спустя несколько часов сирена воздушной тревоги снова сработала. В этот раз прогремело около десяти воздушных взрывов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов
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