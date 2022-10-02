Появилось видео отправки в зону СВО опытных росгвардейцев полка "Север"

В зону спецоперации со словами "только вперёд!" отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что это "исключительно опытные воины, которые участвовали в боестолкновениях с террористами и в спецоперациях".

Из Чечни в зону СВО отправились бойцы 96-го полка СКО РФ. Видео © t.me / Kadyrov_95

На публикуемых чеченским лидером кадрах росгвардейцы полка "Север" покидают регион автоколонной с Z-обозначениями и флагами после напутственных слов и прощаний с близкими. Настрой у солдат боевой, они не раз доказывали, что могут справляться даже со сложными задачами, отметил Кадыров.

"К выполнению задач они готовы и сейчас. Свой вклад, как всегда, внёс и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который приобрёл для полка необходимую технику и спецсредства", — добавил он.