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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 16:32
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Появилось видео отправки в зону СВО опытных росгвардейцев полка "Север"

Кадыров показал отправку в зону СВО бойцов 96-го полка оперативного назначения

В зону спецоперации со словами "только вперёд!" отправились бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что это "исключительно опытные воины, которые участвовали в боестолкновениях с террористами и в спецоперациях".

Из Чечни в зону СВО отправились бойцы 96-го полка СКО РФ. Видео © t.me / Kadyrov_95

На публикуемых чеченским лидером кадрах росгвардейцы полка "Север" покидают регион автоколонной с Z-обозначениями и флагами после напутственных слов и прощаний с близкими. Настрой у солдат боевой, они не раз доказывали, что могут справляться даже со сложными задачами, отметил Кадыров.

"К выполнению задач они готовы и сейчас. Свой вклад, как всегда, внёс и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который приобрёл для полка необходимую технику и спецсредства", добавил он.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Также чеченские военные участвуют в защите Энергодара.

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t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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