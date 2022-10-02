Новая напасть: Британцы могут остаться без любимого блюда на Рождество

В Великобритании фиксируется рекордная вспышка птичьего гриппа в истории страны, которая может привести к дефициту индейки в канун Рождества. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).

Согласно опубликованным данным, симптомы болезни фиксируются в 155 районах по всему королевству. Из-за этого специалисты были вынуждены забить более трёх миллионов птиц. Стоит подчеркнуть, что индейка является одним из наиболее любимых блюд жителей Британии на Рождество.

"Это риск. Если, например, птичий грипп коснётся индеек, это может вызвать массовое уничтожение, что может привести к реальным проблемам с цепочками поставок в преддверии Рождества", — заявил председатель совета NFU по птицеводству Джеймс Моттерсхед.