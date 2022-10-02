Захарова бурно отреагировала на отказ литовских актёров играть "плохих украинцев"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Запад в нежелании говорить о роли украинцев в геноциде евреев. По её словам, правда о тех событиях не вписывается в существующую сейчас проукраинскую пропаганду. Она отметила случай в молодёжном театре Литвы, где некоторые актёры отказались играть в пьесе, раскрывающей роль украинцев в холокосте.

"Играть "плохих украинцев" литовские актёры не хотят. Примечательно, что в скандал вмешалась и украинская сторона. Директор музея Голодомора О.Стасюк призвала Вильнюс отказаться от постановки. Нечего, мол, создавать в "дружественной Украине Литве" негативный образ украинцев", — заметила она в своём телеграм-канале.

Дипломат указала на то, что режиссёра вынудили публично оправдываться и клясться, что он решительно поддерживает Киев в его нынешней ситуации с Россией. Эпизод она сочла в высшей степени примечательным. По её оценке, историческая правда о роли украинских националистов в холокосте просто не вписывается в доминирующую на Западе проукраинскую пропаганду, а литовцам, видимо, не хочется лишний раз вспоминать о коллаборационизме своих предков с нацистами в преступном деле уничтожения еврейского населения.

Захарова напомнила, что из двухсоттысячной еврейской общины, проживавшей в Литве, 95% было уничтожено при активном соучастии местных пособников фашизма.

"Это всё не театр. Это уже даже не театр абсурда. Это театр анатомический, где препарируют историческую правду", — заключила она.