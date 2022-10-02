Польша отказала во въезде нападающему "Хапоэль" Сулейманову из-за гражданства РФ

Польша отказалась пускать на свою территорию нападающего ФК "Хапоэль" Магомеда-Шапи Сулейманова из-за его российского гражданства. Об этом сообщает израильский новостной портал walla.co.il.

Сулейманов на данный момент выступает за клуб из Беэр-Шева на правах аренды. 3 октября "Хапоэль" отправляется на матч Лиги конференций с "Лехом" (он состоится 6 октября в 19.45 мск), но из-за наличия гражданства РФ форвард не сможет принять в нём участие.

"Красные" вылетают в Польшу завтра в 7 утра и ещё пытаются получить разрешение добавить Сулейманова в рейс, но шансов на это ноль", — отмечается в статье.