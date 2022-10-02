Во Франции поразили дифирамбами цифровому рублю
BFM TV предрёк конец финансовой гегемонии США из-за цифрового рубля
Россия сможет уйти от финансового контроля США с помощью введения цифрового рубля, считает Од Керсулек — ведущая рубрики Crypto на телеканале BFM. По её словам, такая валюта имеет целый ряд преимуществ.
"(Цифровой рубль нужен. — Прим. Лайфа) для транзакций с Китаем, который стал основным торговым партнёром России. Также это позволит обойти систему SWIFT, от которой отключили российские банки. Кроме того, цифровая валюта позволит быстрее проводить операции и увеличить их число", — заявила она.
Керсулек отметила, что недавние меры по поддержке цифровых активов, предпринятые властями России, говорят об интересе к таким платёжным средствам. Так, в РФ смягчили правила майнинга биткоинов.
Ранее Лайф писал, что ЦБ и Минфин подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Соответствующее предписание должно быть исполнено до 19 декабря.
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