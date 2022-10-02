Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах России до 2024 года
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не будут применяться законы об ОСАГО до 1 января 2024 года. Об этом говорится в проектах соответствующих документов.
"До 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", — говорится в проекте закона для ДНР. Аналогичные меры указываются и для остальных новых регионов РФ.
Ранее Лайф сообщал, что пределы новых регионов, которые войдут в состав России, будут определяться их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации.
ТАСС / Сергей Бобылев