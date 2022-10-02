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2 октября, 16:19

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах России до 2024 года

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не будут применяться законы об ОСАГО до 1 января 2024 года. Об этом говорится в проектах соответствующих документов.

"До 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", — говорится в проекте закона для ДНР. Аналогичные меры указываются и для остальных новых регионов РФ.

Переходный период для интеграции новых территорий России продлится до 2026 года

Переходный период для интеграции новых территорий России продлится до 2026 года

Ранее Лайф сообщал, что пределы новых регионов, которые войдут в состав России, будут определяться их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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