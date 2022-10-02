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2 октября, 16:14

Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии

<p>Сергей Нечаев. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sergey_Yuryevitch_Nechayev_ambassador.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Сергей Нечаев. Фото © Wikipedia

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД страны из-за проведения референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает DPA со ссылкой на собственные источники.

Агентство подчёркивает, что прибытие дипломата ожидается в "самое ближайшее время", а правительство страны таким образом решило отреагировать на проведение референдумов.

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Артур Белкин

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