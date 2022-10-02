Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД страны из-за проведения референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает DPA со ссылкой на собственные источники.

Агентство подчёркивает, что прибытие дипломата ожидается в "самое ближайшее время", а правительство страны таким образом решило отреагировать на проведение референдумов.