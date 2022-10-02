Российского посла Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии
Сергей Нечаев. Фото © Wikipedia
Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД страны из-за проведения референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает DPA со ссылкой на собственные источники.
Агентство подчёркивает, что прибытие дипломата ожидается в "самое ближайшее время", а правительство страны таким образом решило отреагировать на проведение референдумов.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Италии вызвал к себе посла РФ в стране Сергея Разова. Поводом для этого стали ситуация с диверсиями на "Северных потоках" и специальная военная операция на Украине.