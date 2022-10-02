В РПЦ прояснили вопрос о мобилизации монахов
РПЦ не фиксировала случаев призыва монахов в рамках частичной мобилизации
Случаев призыва монахов в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации пока не было зафиксировано, заявил порталу "Газета.ru" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Мне пока про такие случаи не известно, поэтому давайте будем комментировать, когда они возникнут. Мы будем рассматривать такие случаи, когда они возникнут", — заявил Кипшидзе.
Ранее Лайф сообщал, что первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в ДНР. Пока они проходят подготовку на полигонах, которая учитывает полученный в ходе проведения спецоперации опыт.
ТАСС / Сергей Бобылев