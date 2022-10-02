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2 октября, 16:10

В РПЦ прояснили вопрос о мобилизации монахов

РПЦ не фиксировала случаев призыва монахов в рамках частичной мобилизации

Случаев призыва монахов в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации пока не было зафиксировано, заявил порталу "Газета.ru" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Мне пока про такие случаи не известно, поэтому давайте будем комментировать, когда они возникнут. Мы будем рассматривать такие случаи, когда они возникнут", — заявил Кипшидзе.

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Ранее Лайф сообщал, что первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в ДНР. Пока они проходят подготовку на полигонах, которая учитывает полученный в ходе проведения спецоперации опыт.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин

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