Гражданка Польши уже второй раз пытается вступить в гонку за пост президента Казахстана

Гражданка Польши Балли Мажец неоднократно обращалась в ЦИК Казахстана с просьбой зарегистрировать её в качестве кандидата в президенты страны. В сообщении, опубликованном пресс-службой Центризбиркома страны, говорится, что она не может претендовать на данный пост, так как не имеет гражданства РК.

"Центральная избирательная комиссия сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Конституции республики президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование", — говорится в сообщении.

Мажец — активистка и правозащитница. Она пыталась выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Польши в 2015 году, но по аналогичной причине её заявка была отклонена. А в 2017 году иностранка просила власти Казахстана разрешить ей остаться в стране.