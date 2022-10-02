Жители новых субъектов РФ смогут расплачиваться гривнами до 31 декабря

Новые субъекты РФ перейдут на рубль в январе 2023 года, об этом сообщил журналистам председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со ссылкой на документы, внесённые в ГД.

"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной форм будет допускаться обращение украинской гривны", — приводит его комментарий пресс-служба комитета.

Уполномоченным по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений также станет Центробанк РФ, добавил Крашенинников.