Как курс валют и рынки отреагируют на присоединение новых территорий 30 сентября Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав РФ четырёх новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Каких колебаний ждут на рынках и что будет с курсом валют? 30 сентября, 13:55 Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Новости об итогах референдумов и присоединении к России четырёх новых регионов приводят к повышенной волатильности на рынке, хотя они, скорее всего, были заложены в цены уже ранее. Сейчас инвесторов волнует масштаб дальнейших санкций. Например, на возможность торговать на бирже долларами и евро может повлиять запрет на работу европейских контрагентов с НКЦ. При этом европейские власти готовы снять запрет с поставок из России удобрений, цемента и ряда других товаров. Так описал перспективы специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

— Однако даже в случае развития краткосрочного оптимистичного движения котировок стоит ожидать очень быстрой смены направления торгов. Это произойдёт из-за продолжающегося повышения инфляции во многих странах мира, серьёзного и обоюдного влияния санкционной политики, а также назревающего долгового кризиса в европейских странах. Взлёта цен на энергоносители и других негативных экономических последствий. Поэтому серьёзная волатильность, скорее всего, сохранится не только в начале октября, но и на протяжении предстоящих месяцев, — считает Георгий Свирин.

По его словам, одной из наиболее реалистичных стратегий в таких условиях остаётся продажа части ценных бумаг (даже с убытком) и перевод капитала в наличные. Сейчас уже будет не рационально хранить деньги в долларах США и евро, если этого не требует предпринимательская деятельность. Интересным вариантом может стать вложение 5–10% от капитала в китайские юани (с возможностью покупки китайских акций). Более рискованные инвесторы могут также добавить к своим накоплениям арабские дирхамы, армянские драмы и ряд других валют из дружественных стран.

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— По всей видимости, рынок ожидает введения новых санкций со стороны ЕС, в рамках которых обращение евро может быть ещё больше усложнено. В результате мы и видим превышение предложения над спросом, что и приводит к снижению котировок европейской валюты на Мосбирже, — отметил аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Российский фондовый рынок уже достаточно сильно отреагировал на последние новости в геополитике: индекс Мосбиржи с 20 сентября снизился на 20%, достигнув очередного рекорда. Вероятнее всего, на следующей неделе индексы будут демонстрировать снижение, а затем отскок — причём это будет зависеть от новостного фона. Но в какой-то степени рынок уже отыграл все возможные последствия присоединения к РФ новых территорий, так что колебания могут быть незначительными. Такой прогноз сделал управляющий партнер хедж-фонда PFL Advisors Фёдор Наумов.

— Поскольку США уже обозначили, что готовы ввести новые санкции, на этот раз они коснутся структур Московской биржи (НКЦ и НРД), возможны новые негативные последствия для российских инвесторов. Брокерские счета могут оказаться заблокированными, поэтому на этих счетах валюту лучше не хранить. Лучше всё же на банковском счёте, но при этом стоит понимать, что безналичный доллар в РФ уже давно стал токсичным активом и его лучше держать наличными, — добавил Фёдор Наумов.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев предлагает такой план действий. 1. Временно отложить инвестиции и следить за новостями. 2. Проанализировать возможные последствия новостей и событий. 3. Адаптировать инвест-стратегию под текущую ситуацию: снизить риски, объёмы покупок, можно выбрать диверсификацию или вообще временное ограничение на инвестирование. Сейчас российский фондовый рынок в среднесрочном моменте зависит от новостного фона и геополитической ситуации в мире, что не прогнозируемо, поэтому лучшим решением будет оставаться вне рынка.

— Все чувствительные санкции Запада уже действуют, поэтому, скорее всего, ждём что-нибудь из разряда "неприятно, некомфортно, но жить можно". В новом пакете санкций США также есть ограничения на работу Национального расчётного депозитария и Московской биржи. Де-факто это может привести к остановке рыночных биржевых торгов долларом в России. Если торги и будут, то по какому-то фиксированному государством курсу. На фоне такого возможного запрета курс доллара к рублю летит в бездну. Что делать инвесторам? Ясно одно, что в ближайшее время российский фондовый рынок будет оставаться рисковым и очень волатилен на любые новости. Лучшая тактика сейчас — это не открывать позиций и дождаться конкретики, — рассказал Владимир Сагалаев.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Чтобы снизить риски портфеля, можно рассмотреть консервативные акции из защитных секторов экономики. Здесь имеет смысл ориентироваться на компании, которые работают на внутреннем рынке и слабо зависят от цен на сырьё и внешних санкций. В отраслевом разрезе это телекоммуникации, энергетика и продовольственный ретейл. Такую рекомендацию дал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Фото © Shutterstock Стоит ли ждать заметного колебания курса валют? 0 Да, доллар и евро упадут Да, доллар и евро подорожают Нет, колебания будут незначительными

Авторы Нина Важдаева