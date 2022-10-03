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2 октября, 21:45

От удара оторвало голову: Машина пьяного россиянина вылетела на тротуар и убила пешехода

В жутком ДТП с участием пьяного водителя в Башкирии погиб пешеход

В Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария случилась вечером 1 октября в городе Благовещенске. Видео самого ДТП и его последствий опубликовал телеканал "Вся Уфа".

Момент страшной аварии. Видео © t.me / vsyaufa

На кадрах видно, что водитель авто вылетел на встречную полосу, после чего машину резко занесло на обочину. Лихач на большой скорости влетел в идущего по тротуару пешехода и буквально вмял его в забор. Мужчина скончался на месте. 47-летний лихач в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера. Как уточнялось, 51-летний мужчина не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

Обложка ©

t.me / vsyaufa

Иван Косицын

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