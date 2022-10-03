От удара оторвало голову: Машина пьяного россиянина вылетела на тротуар и убила пешехода
В жутком ДТП с участием пьяного водителя в Башкирии погиб пешеход
В Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария случилась вечером 1 октября в городе Благовещенске. Видео самого ДТП и его последствий опубликовал телеканал "Вся Уфа".
Момент страшной аварии. Видео © t.me / vsyaufa
На кадрах видно, что водитель авто вылетел на встречную полосу, после чего машину резко занесло на обочину. Лихач на большой скорости влетел в идущего по тротуару пешехода и буквально вмял его в забор. Мужчина скончался на месте. 47-летний лихач в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера. Как уточнялось, 51-летний мужчина не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.
t.me / vsyaufa