От удара оторвало голову: Машина пьяного россиянина вылетела на тротуар и убила пешехода

В Башкирии произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария случилась вечером 1 октября в городе Благовещенске. Видео самого ДТП и его последствий опубликовал телеканал "Вся Уфа".

Момент страшной аварии. Видео © t.me / vsyaufa

На кадрах видно, что водитель авто вылетел на встречную полосу, после чего машину резко занесло на обочину. Лихач на большой скорости влетел в идущего по тротуару пешехода и буквально вмял его в забор. Мужчина скончался на месте. 47-летний лихач в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.