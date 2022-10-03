Порошенко проиграл Зеленскому тяжбу в Верховном суде
Порошенко проиграл суд Зеленскому по делу о бизнес-связях с Медведчуком
Бывший президент Украины Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу о его бизнес-связях с политиком Виктором Медведчуком. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал "Українські новини".
"Порошенко проиграл Верховный суд Владимиру Зеленскому... 12 сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", — пишет издание.
Судебное решение подлежит обжалованию в Большой палате Верховного суда. Также, по информации портала, Государственное бюро расследований завершило рассмотрение дела в отношении экс-президента. Ведомство опровергло также информацию о возможном уничтожении данных по этому делу.
Ранее задержанный СБУ оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказал, что Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода Самара – Западное направление, а также торговли углём с Донецкой и Луганской народными республиками. По словам политика, бывший глава республики не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
ТАСС/Zuma