Порошенко проиграл Зеленскому тяжбу в Верховном суде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу о его бизнес-связях с политиком Виктором Медведчуком. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал "Українські новини".

"Порошенко проиграл Верховный суд Владимиру Зеленскому... 12 сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", — пишет издание.

Судебное решение подлежит обжалованию в Большой палате Верховного суда. Также, по информации портала, Государственное бюро расследований завершило рассмотрение дела в отношении экс-президента. Ведомство опровергло также информацию о возможном уничтожении данных по этому делу.