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2 октября, 21:17

Порошенко проиграл Зеленскому тяжбу в Верховном суде

Порошенко проиграл суд Зеленскому по делу о бизнес-связях с Медведчуком

Бывший президент Украины Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу о его бизнес-связях с политиком Виктором Медведчуком. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает портал "Українські новини".

"Порошенко проиграл Верховный суд Владимиру Зеленскому... 12 сентября Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко", пишет издание.

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Судебное решение подлежит обжалованию в Большой палате Верховного суда. Также, по информации портала, Государственное бюро расследований завершило рассмотрение дела в отношении экс-президента. Ведомство опровергло также информацию о возможном уничтожении данных по этому делу.

Ранее задержанный СБУ оппозиционный депутат Верховной рады Виктор Медведчук рассказал, что Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода Самара – Западное направление, а также торговли углём с Донецкой и Луганской народными республиками. По словам политика, бывший глава республики не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

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ТАСС/Zuma

Юлия Коновалова

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