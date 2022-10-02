"Да поможет Европе Бог": В Болгарии предупредили о риске атаки США по Запорожской АЭС
Болгарский политик Костадинов: Вашингтон может ударить по ЗАЭС вслед за "Северными потоками"
После диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые, вполне вероятно, совершили США, официальный Вашингтон может дойти до того, что нанесёт удар по Запорожской АЭС. Такое предположение высказал лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.
"Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдёт с АЭС, да поможет Европе Бог", — цитирует болгарского политика телеграм-канал "Sputnik Дальнее зарубежье".
Костадинов прогнозирует, что последствия удара американцам будут безразличны, поскольку они "на другом континенте, в нескольких тысячах километров, с той стороны океана".
Стоит отметить, что Костадинов публично выступал против вмешательства Болгарии в украинский конфликт путём оказания военной помощи Киеву.
Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
ТАСС / Сергей Мальгавко