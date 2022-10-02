"Да поможет Европе Бог": В Болгарии предупредили о риске атаки США по Запорожской АЭС

После диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые, вполне вероятно, совершили США, официальный Вашингтон может дойти до того, что нанесёт удар по Запорожской АЭС. Такое предположение высказал лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдёт с АЭС, да поможет Европе Бог", — цитирует болгарского политика телеграм-канал "Sputnik Дальнее зарубежье".

Костадинов прогнозирует, что последствия удара американцам будут безразличны, поскольку они "на другом континенте, в нескольких тысячах километров, с той стороны океана".