"Спартак" в гостях переиграл "Пари НН" и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице

Московский "Спартак" на выезде обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе хозяев в первом тайме отличился Мамаду Майга (37-я минута). Гости же отыгрались и вырвали победу во втором тайме благодаря усилиям Шамара Николсона и Квинси Промеса. Последний с девятью забитыми мячами вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

"Спартак", набрав 22 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, а "Пари Нижний Новгород" идёт десятым с двенадцатью очками. В следующем туре красно-белые примут самарские "Крылья Советов", а команда Михаила Галактионова встретится на выезде с московским "Торпедо".