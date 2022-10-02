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2 октября, 18:45

"Динамо" проиграло третий матч подряд, уступив "Ахмату" в РПЛ

"Ахмат" переиграл московское "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ

Грозненский "Ахмат" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанёс поражение московскому "Динамо" со счётом 2:1.

Комфортный задел хозяева имели уже после первого тайма: голами отметились Антон Швец и Лечи Садулаев. По ходу второй половины матча бело-голубые всячески пытались отыграться, однако забить сумели лишь в добавленное время. Гол на счету Ярослава Гладышева. В турнирной таблице москвичи расположились на восьмой строчке, тогда как грозненцы вышли на седьмое место.

Дубль Чалова в матче с "Химками" вывел ЦСКА на второе место в таблице РПЛ

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Ранее Лайф сообщал о четвёртом подряд поражении "Локомотива" в чемпионате страны. В родных стенах железнодорожники уступили екатеринбургскому "Уралу" со счётом 2:4 и опустились в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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РФК "Ахмат"

Артур Белкин

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