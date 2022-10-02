"Динамо" проиграло третий матч подряд, уступив "Ахмату" в РПЛ
"Ахмат" переиграл московское "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ
Грозненский "Ахмат" в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нанёс поражение московскому "Динамо" со счётом 2:1.
Комфортный задел хозяева имели уже после первого тайма: голами отметились Антон Швец и Лечи Садулаев. По ходу второй половины матча бело-голубые всячески пытались отыграться, однако забить сумели лишь в добавленное время. Гол на счету Ярослава Гладышева. В турнирной таблице москвичи расположились на восьмой строчке, тогда как грозненцы вышли на седьмое место.
Ранее Лайф сообщал о четвёртом подряд поражении "Локомотива" в чемпионате страны. В родных стенах железнодорожники уступили екатеринбургскому "Уралу" со счётом 2:4 и опустились в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
РФК "Ахмат"