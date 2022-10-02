"Динамо" проиграло третий матч подряд, уступив "Ахмату" в РПЛ

Комфортный задел хозяева имели уже после первого тайма: голами отметились Антон Швец и Лечи Садулаев. По ходу второй половины матча бело-голубые всячески пытались отыграться, однако забить сумели лишь в добавленное время. Гол на счету Ярослава Гладышева. В турнирной таблице москвичи расположились на восьмой строчке, тогда как грозненцы вышли на седьмое место.