Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Женеве

В Женеве началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, сообщило в своём официальном твиттере азербайджанское дипведомство.

"Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Встреча проходит в Женеве", — говорится в тексте публикации.