Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Женеве
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В Женеве началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, сообщило в своём официальном твиттере азербайджанское дипведомство.
"Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Встреча проходит в Женеве", — говорится в тексте публикации.
На опубликованных кадрах можно увидеть представителей дипведомств обеих стран.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.