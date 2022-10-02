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2 октября, 18:44

Главы МИД Азербайджана и Армении начали встречу в Женеве

<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/AzerbaijanMFA/status/1576622705368915968" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> AzerbaijanMFA</a></p>

Фото © Twitter / AzerbaijanMFA

В Женеве началась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна, сообщило в своём официальном твиттере азербайджанское дипведомство.

"Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Встреча проходит в Женеве", — говорится в тексте публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть представителей дипведомств обеих стран.

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Женеве 2 октября

Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Женеве 2 октября

Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

Артур Белкин

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