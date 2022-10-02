Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли вооружение Украины
Главком ВСУ Залужный обсудил с коллегой из США Милли потребности украинской армии
Валерий Залужный. Обложка © flickr.com / NATO North Atlantic
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ, об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Этим вечером провёл телефонный разговор с председателем объединённого Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины", — написал он.
В ходе телефонного разговора он также поблагодарил своего американского коллегу за помощь, которую США оказывают Украине.
Ранее Залужный признался, что учился у главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, российский военный является непревзойдённым стратегом. В том же интервью он неоднозначно высказался о познаниях президента Украины Владимира Зеленского в военном деле.