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Опубликовано 2 октября 2022, 18:39
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Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли вооружение Украины

Главком ВСУ Залужный обсудил с коллегой из США Милли потребности украинской армии

Валерий Залужный. Обложка © flickr.com / NATO North Atlantic

Валерий Залужный. Обложка © flickr.com / NATO North Atlantic

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ, об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Этим вечером провёл телефонный разговор с председателем объединённого Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины", написал он.

В ходе телефонного разговора он также поблагодарил своего американского коллегу за помощь, которую США оказывают Украине.

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Ранее Залужный признался, что учился у главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, российский военный является непревзойдённым стратегом. В том же интервью он неоднозначно высказался о познаниях президента Украины Владимира Зеленского в военном деле.

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Матвей Шандрыголов
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