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2 октября, 18:39

Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли вооружение Украины

Главком ВСУ Залужный обсудил с коллегой из США Милли потребности украинской армии

<p>Валерий Залужный. Обложка © <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51827628832/in/photolist-2nn5VPB-2nkvV49-2nvjSNc-2nbmp7v-2mXQ9ps-2nbkPwt-2neERjJ-2niT2hw-2nvkZzV-2niMuHE-2mXYHbm-2mXV14o-2noX56n-2npkwEx-2niCTXN-2niU427-2noPrGU-2noN5SJ-2nnE2uC-2nfKghP-2ndPts5-2noKped-2nmctBa-2ngjwYX-2ngkNkV-2niFqgD-2ndgZYD-2ndApop-2nryPMm-2niCU7W-2nfRSkK-2neJyeW-2ngedPG-2ngjwBe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">flickr.com / NATO North Atlantic</a></p>

Валерий Залужный. Обложка © flickr.com / NATO North Atlantic

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ, об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Этим вечером провёл телефонный разговор с председателем объединённого Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины", написал он.

В ходе телефонного разговора он также поблагодарил своего американского коллегу за помощь, которую США оказывают Украине.

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ВСУ получили "одобрительную оценку" от командования силами НАТО в Европе

Ранее Залужный признался, что учился у главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, российский военный является непревзойдённым стратегом. В том же интервью он неоднозначно высказался о познаниях президента Украины Владимира Зеленского в военном деле.

Матвей Шандрыголов

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