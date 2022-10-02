Главком ВСУ Залужный обсудил с генералом США Милли вооружение Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ, об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Этим вечером провёл телефонный разговор с председателем объединённого Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины", — написал он.