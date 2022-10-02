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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 17:50
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ВСУ выпустили более 70 снарядов по ДНР за пять часов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли 13 ударов и выпустили более 70 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за пять часов. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Обстрелы велись по Кировскому, Куйбышевскому, Петровскому районам Донецка, селу Новобахмутовка и посёлкам Новосёловка, Минеральное, Луганское, Александровка, Каштановое. Украинские боевики применяли артиллерию калибра 155 миллиметров, поставляемую странами НАТО, а также орудия калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра, миномёты калибра 120 миллиметров. В общей сложности было выпущено 73 снаряда.

ВСУ 66 раз за сутки обстреляли ДНР, погибло семь человек
ВСУ 66 раз за сутки обстреляли ДНР, погибло семь человек

Ранее Лайф сообщал, что в Донецке местный житель пострадал при взрыве мины ПФМ-1 "Лепесток". Инцидент произошёл в дачном кооперативе "Садовод" Куйбышевского района города.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Артур Белкин
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