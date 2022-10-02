ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья
Рогов: Украина заблокировала выезд в освобождённую часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, люди, желающие выехать на освобождённые территории региона, вынуждены сталкиваться с отказом.
"Киевский режим заблокировал выезд в освобождённую часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал Рогов РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в Запорожской области ВСУ был нанесён удар по колонне с беженцами. На данный момент известно о 30 погибших, в числе которых есть дети.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency