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Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 17:49
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ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья

Рогов: Украина заблокировала выезд в освобождённую часть Запорожской области

Украина заблокировала выезд в подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, люди, желающие выехать на освобождённые территории региона, вынуждены сталкиваться с отказом.

"Киевский режим заблокировал выезд в освобождённую часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", рассказал Рогов РИА "Новости".

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Ранее Лайф писал, что в Запорожской области ВСУ был нанесён удар по колонне с беженцами. На данный момент известно о 30 погибших, в числе которых есть дети.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Матвей Шандрыголов
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