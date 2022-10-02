ВСУ не выпускают украинцев в освобождённую часть Запорожья

Украина заблокировала выезд в подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, люди, желающие выехать на освобождённые территории региона, вынуждены сталкиваться с отказом.

"Киевский режим заблокировал выезд в освобождённую часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал Рогов РИА "Новости".