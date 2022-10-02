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Опубликовано 2 октября 2022, 18:31
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Раненый абхазский боец из "Пятнашки" получит гражданство РФ в упрощённом порядке

Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощённом порядке

Аляс Авидзба. Фото © t.me / mfaapsnyinfo

Аляс Авидзба. Фото © t.me / mfaapsnyinfo

Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба, получивший тяжёлое ранение во время военной спецоперации на Украине, получит гражданство России. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.

Ходатайство о приёме в гражданство РФ поступило в МИД Абхазии при поддержке президента республики Аслана Бжании и было направлено в Россию по дипломатическим каналам.

"Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о приёме в гражданство России в упрощённом порядке Аляса Авидзба", — указано в сообщении Медиацентра МИД Абхазии в телеграм-канале.

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Как уточняется, Авидзба участвовал в СВО в составе интернационального добровольческого батальона "Пятнашка". В августе этого года он получил тяжёлое ранение.

Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны России показало обучение россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

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Иван Косицын
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