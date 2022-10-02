Раненый абхазский боец из "Пятнашки" получит гражданство РФ в упрощённом порядке

Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба, получивший тяжёлое ранение во время военной спецоперации на Украине, получит гражданство России. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.

Ходатайство о приёме в гражданство РФ поступило в МИД Абхазии при поддержке президента республики Аслана Бжании и было направлено в Россию по дипломатическим каналам.

"Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о приёме в гражданство России в упрощённом порядке Аляса Авидзба", — указано в сообщении Медиацентра МИД Абхазии в телеграм-канале.