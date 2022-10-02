Раненый абхазский боец из "Пятнашки" получит гражданство РФ в упрощённом порядке
Раненый доброволец из Абхазии получит гражданство России в упрощённом порядке
Аляс Авидзба. Фото © t.me / mfaapsnyinfo
Доброволец из Абхазии Аляс Авидзба, получивший тяжёлое ранение во время военной спецоперации на Украине, получит гражданство России. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.
Ходатайство о приёме в гражданство РФ поступило в МИД Абхазии при поддержке президента республики Аслана Бжании и было направлено в Россию по дипломатическим каналам.
"Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о приёме в гражданство России в упрощённом порядке Аляса Авидзба", — указано в сообщении Медиацентра МИД Абхазии в телеграм-канале.
Как уточняется, Авидзба участвовал в СВО в составе интернационального добровольческого батальона "Пятнашка". В августе этого года он получил тяжёлое ранение.
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