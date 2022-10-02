Матч "Тулуза" – "Монпелье" пришлось прервать из-за распыления слезоточивого газа

Во Франции из-за поведения фанатов был приостановлен матч ФК "Тулуза" и "Монпелье", проходивший в рамках 9-го тура французской Лиги. Кто-то из зрителей распылил слезоточивый газ на трибунах в то время, когда "Тулуза" вела со счётом 4:1. Арбитр, заметивший инцидент, остановил игру на 20-й минуте.