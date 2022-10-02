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2 октября, 18:28

Матч "Тулуза" – "Монпелье" пришлось прервать из-за распыления слезоточивого газа

Во Франции из-за поведения фанатов был приостановлен матч ФК "Тулуза" и "Монпелье", проходивший в рамках 9-го тура французской Лиги. Кто-то из зрителей распылил слезоточивый газ на трибунах в то время, когда "Тулуза" вела со счётом 4:1. Арбитр, заметивший инцидент, остановил игру на 20-й минуте.

После этого судья увёл игроков обеих команд с поля. Игра возобновилась после паузы, когда газ выветрился. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Москалёв будет судить матч "Зенита" и "Ростова" в чемпионате России по футболу

Москалёв будет судить матч "Зенита" и "Ростова" в чемпионате России по футболу

Ранее Лайф писал, что московский "Спартак" обыграл "Зенит" со счётом 3:0. Так, команда прервала серию побед петербургского футбольного клуба.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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