Матч "Тулуза" – "Монпелье" пришлось прервать из-за распыления слезоточивого газа
Во Франции из-за поведения фанатов был приостановлен матч ФК "Тулуза" и "Монпелье", проходивший в рамках 9-го тура французской Лиги. Кто-то из зрителей распылил слезоточивый газ на трибунах в то время, когда "Тулуза" вела со счётом 4:1. Арбитр, заметивший инцидент, остановил игру на 20-й минуте.
После этого судья увёл игроков обеих команд с поля. Игра возобновилась после паузы, когда газ выветрился. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.
Ранее Лайф писал, что московский "Спартак" обыграл "Зенит" со счётом 3:0. Так, команда прервала серию побед петербургского футбольного клуба.
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