Молодая пара в Москве сыграла свадьбу в день вручения жениху повестки

Молодая пара из Москвы планировала сыграть свадьбу в ноябре, однако повестка из военкомата изменила намерения Дениса и Насти. Молодые люди не стали откладывать церемонию и расписались одним днём. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Свадьба в день вручения жениху повестки из военкомата © Telegram/SHOT

Для мобилизованных россиян предусмотрено ускоренное заключение брака, сотрудники военных комиссариатов помогают всё беспрепятственно организовать. Как рассказала Настя, она уже ждала Дениса из армии, а теперь готова ждать супруга со СВО. Девушка учится на пекаря и обещает научиться за это время печь лучшие пироги.

"Долг зовёт, как говорится. Буду ждать, как и тогда ждала. Учусь сейчас на пекаря и в обязательном порядке я к этому времени научусь печь самый красивый пирог, чтобы он пришёл, увидел этот пирог, обрадовался и ему было очень приятно", — поделилась девушка переживаниями.

Сам же Денис подчёркивает, что супруга для него — это самая сильная мотивация скорее одержать победу и вернуться домой.