Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат

Американский лидер Джо Байден связал закон о снижении инфляции с мерами своей администрации по борьбе с изменением климата. Об этом президент США заявил накануне, отметив, что указанные поправки предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".

На высказывание президента с недоумением отреагировали в Сети. Комментаторы отметили нелогичность заявления хозяина Белого дома.

"Он просто смешал две проблемы", — отметил один из пользователей.

"Закон о сокращении инфляции является крупнейшим актом по борьбе с изменением климата, звучит как ещё один демократический троянский конь", — высказал своё мнение другой.