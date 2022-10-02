Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат
Слова Байдена о влиянии инфляции на климат вызвали недоумение в Сети
Американский лидер Джо Байден связал закон о снижении инфляции с мерами своей администрации по борьбе с изменением климата. Об этом президент США заявил накануне, отметив, что указанные поправки предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".
На высказывание президента с недоумением отреагировали в Сети. Комментаторы отметили нелогичность заявления хозяина Белого дома.
"Он просто смешал две проблемы", — отметил один из пользователей.
"Закон о сокращении инфляции является крупнейшим актом по борьбе с изменением климата, звучит как ещё один демократический троянский конь", — высказал своё мнение другой.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудникам администрации Байдена приходится нелегко: им периодически нужно объяснять действия или неожиданные высказывания президента журналистам. Чтобы лидер Штатов реже конфузился, ему стали выдавать подробные шпаргалки с чётко расписанными действиями.
ТАСС / АР / Evan Vucci