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2 октября, 19:36

Байден удивил американцев высказыванием о влиянии инфляции на климат

Слова Байдена о влиянии инфляции на климат вызвали недоумение в Сети

Американский лидер Джо Байден связал закон о снижении инфляции с мерами своей администрации по борьбе с изменением климата. Об этом президент США заявил накануне, отметив, что указанные поправки предусматривают "самые решительные меры" по борьбе с климатическим кризисом "за всю историю человечества".

На высказывание президента с недоумением отреагировали в Сети. Комментаторы отметили нелогичность заявления хозяина Белого дома.

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"Он просто смешал две проблемы", отметил один из пользователей.

"Закон о сокращении инфляции является крупнейшим актом по борьбе с изменением климата, звучит как ещё один демократический троянский конь", — высказал своё мнение другой.

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудникам администрации Байдена приходится нелегко: им периодически нужно объяснять действия или неожиданные высказывания президента журналистам. Чтобы лидер Штатов реже конфузился, ему стали выдавать подробные шпаргалки с чётко расписанными действиями.

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ТАСС / АР / Evan Vucci

Юлия Коновалова

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