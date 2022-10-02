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2 октября, 18:55
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В Москве задержали 18-летнего студента, который угрожал "бойней" в университете

В Москве задержали студента Российского нового университета, обещавшего "устроить резню" однокурсникам. Об этом сообщил ректор образовательного учреждения Владимир Зернов.

"Это первокурсник, который только что поступил в университет. Он вёл себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета", сообщил он и добавил, что информация о подозрительном обучающемся была незамедлительно передана в спецслужбы.

По словам ректора, парень был задержан и сейчас находится под стражей. Зернов также поблагодарил всех причастных за своевременную реакцию.

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ТАСС / Zuma

Матвей Шандрыголов

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