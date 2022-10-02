Жена Зеленского спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС Украины

Первый корвет для Военно-морских сил Украины, который получил название "Гетман Иван Мазепа", был спущен на воду в Турции, где идёт его строительство. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, принявшая участие в церемонии спуска корабля на воду.

В Турции спущен на воду первый корвет для ВМС Украины. Фото © t.me / FirstLadyOfUkraine

"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце", — написала жена украинского лидера в телеграм-канале.

В Турции спущен на воду первый корвет для ВМС Украины. Фото © t.me / FirstLadyOfUkraine

По словам Зеленской, противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" будет первым кораблём такого класса для Военно-морских сил Украины. Имя для корабля избрал президент Незалежной Владимир Зеленский ещё в 2021 году, когда начиналось строительство.

В Турции спущен на воду первый корвет для ВМС Украины. Фото © t.me / FirstLadyOfUkraine

В июле 2021 года Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд ВСУ. На 2021 год Киев предусмотрел для финансирования проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн). Строительство корвета идёт в Стамбуле с 28 апреля 2021 года. Согласно планам, корвет "Гетман Иван Мазепа" будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. В Киеве полагают, что он будет принят в состав ВМС Украины в 2024 году.