В США боятся, что планы Зеленского превратят холодную зиму в ядерную

Издание The American Conservative опубликовало статью, в которой автор утверждает, что заявка президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное вступление страны в НАТО может привести к ядерной зиме.

Публикация начинается словами "никакого НАТО для Украины под руководством Зеленского". Обозреватель считает, что Западу следует серьёзно отнестись к потенциальной ядерной угрозе: если Украина войдёт в состав военного альянса в текущем состоянии, в действие будет приведена Пятая статья о Коллективной безопасности, согласно которой нападение на одного члена НАТО значит нападение на весь альянс.

"На данный момент обычная война с Россией, как бы безумно это ни звучало, является наилучшим сценарием. В худшем случае Россия выполнит свои угрозы, а возглавляемый США альянс НАТО втянет в бой свои силы. Сейчас каждый, кто исключает вероятность ядерной войны, просто лишён воображения", — пишет журналист и отмечает, что Зеленскому должно быть стыдно из-за неожиданной заявки.