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2 октября, 19:16

Сотни гостей Октоберфеста зажигательно станцевали под "Калинку-малинку"

Русская "Калинка-малинка" зазвучала на знаменитом пивном фестивале Октоберфест в Мюнхене. Посетители одного из заведений зажигательно станцевали под эту песню, и видео с развлекающимися людьми успело облететь соцсети.

На фестивале Октоберфест в Мюнхене зазвучала русская "Калинка-малинка". Видео © Telegram / "Пул N 3"

На многих кадрах в Сети видно, что люди поют и активно танцуют под аккомпанемент русской композиции. Все участники танцевальной сессии невероятно веселы и аплодируют.

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Октоберфест в этом году провели после двухлетнего перерыва. Ежегодно до пандемии фестиваль посещали около шести миллионов человек и выпивали они миллионы литровых кружек пива. При этом сама цена на пенный напиток по сравнению с 2019 годом выросла на 16%. Литровая кружка сейчас стоит 12–14 евро, то есть около 800 рублей.

Известный во всём мире пивной фестиваль стартовал 17 сентября, а завершится уже 3 октября.

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Telegram / "Пул N 3"

Иван Косицын

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