Сотни гостей Октоберфеста зажигательно станцевали под "Калинку-малинку"

Русская "Калинка-малинка" зазвучала на знаменитом пивном фестивале Октоберфест в Мюнхене. Посетители одного из заведений зажигательно станцевали под эту песню, и видео с развлекающимися людьми успело облететь соцсети.

На многих кадрах в Сети видно, что люди поют и активно танцуют под аккомпанемент русской композиции. Все участники танцевальной сессии невероятно веселы и аплодируют.

Октоберфест в этом году провели после двухлетнего перерыва. Ежегодно до пандемии фестиваль посещали около шести миллионов человек и выпивали они миллионы литровых кружек пива. При этом сама цена на пенный напиток по сравнению с 2019 годом выросла на 16%. Литровая кружка сейчас стоит 12–14 евро, то есть около 800 рублей.