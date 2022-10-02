В Италии рассказали о ситуации с газом в стране на фоне отсутствия поставок из России
Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что в стране пока хватает газа, несмотря на отсутствие поставок голубого топлива из России. Об этом сообщает агентство ANSA.
"Необходимо отличать опасения экономического характера в отношении инфляции и цен от опасений за количество газа. Сегодня у нас (ежедневно поступает. — Прим. Лайфа) по 40 млн кубометров для хранилищ и от 18 до 20 млн экспортируется", — заявил Чинголани.
Ранее "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию. Как уточнили в российской госкорпорации, это произошло из-за отказа местного оператора подтверждать транспортные номинации. В концерне добавили, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
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