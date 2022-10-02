В Италии рассказали о ситуации с газом в стране на фоне отсутствия поставок из России

Министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что в стране пока хватает газа, несмотря на отсутствие поставок голубого топлива из России. Об этом сообщает агентство ANSA .

"Необходимо отличать опасения экономического характера в отношении инфляции и цен от опасений за количество газа. Сегодня у нас (ежедневно поступает. — Прим. Лайфа) по 40 млн кубометров для хранилищ и от 18 до 20 млн экспортируется", — заявил Чинголани.