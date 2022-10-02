Китай усмотрел двойную трактовку в словах Байдена

Президент США Джо Байден заявил о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО". Китайское издание Global Times между тем отмечает, что слова американского лидера напомнили миру об обещании, данном давно Вашингтоном, не расширять альянс на восток.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер в своё время пообещал лидеру СССР Михаилу Горбачёву, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток". GT констатирует, что Байден, говоря о "каждом дюйме", не понял иронии, ведь эти слова лишь напомнили всем о невыполненном обещании.

Авторы статьи обращают внимание, что Соединённые Штаты не рассматривают Украину как потенциального союзника по НАТО, — Вашингтон видит в Киеве только пушечное мясо, необходимое для максимального затягивания конфликта и попыток ослабить Москву.

"Ценность Украины как пешки ещё не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах", — пишет китайское СМИ.