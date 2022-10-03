Салливан обсудил с главой офиса Зеленского помощь Киеву

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твёрдую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", — гласит релиз американской администрации.

Стороны, кроме того, обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.