Салливан обсудил с главой офиса Зеленского помощь Киеву
В США заявили, что будут поддерживать независимость и территориальную целостность Украины
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твёрдую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", — гласит релиз американской администрации.
Стороны, кроме того, обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ.
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