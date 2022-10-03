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2 октября, 21:02

Салливан обсудил с главой офиса Зеленского помощь Киеву

В США заявили, что будут поддерживать независимость и территориальную целостность Украины

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком дальнейшую поддержку Киева. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Салливан встретился в Стамбуле с Ермаком. Салливан подчеркнул твёрдую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины", — гласит релиз американской администрации.

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Стороны, кроме того, обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли обеспечение потребностей ВСУ.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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