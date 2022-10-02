Плющенко рассказал, что думает о бегущих из страны уклонистах

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что испытал негативные эмоции по отношению к соотечественникам, покидающим страну на фоне объявления частичной мобилизации.

"Скажу за себя: было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению", — поделился спортсмен в беседе с Metaratings.

Плющенко высказал мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Он считает логичным, когда профессиональные спортсмены растут и двигаются каждый в своём направлении, а Российская армия — достаточно мощная, количества людей достаточно, "профессионалов достаточно".