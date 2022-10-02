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2 октября, 20:49

Плющенко рассказал, что думает о бегущих из страны уклонистах

Плющенко заявил о своём негативном отношении к россиянам-уклонистам

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что испытал негативные эмоции по отношению к соотечественникам, покидающим страну на фоне объявления частичной мобилизации.

"Скажу за себя: было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению", поделился спортсмен в беседе с Metaratings.

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Плющенко высказал мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Он считает логичным, когда профессиональные спортсмены растут и двигаются каждый в своём направлении, а Российская армия — достаточно мощная, количества людей достаточно, "профессионалов достаточно".

Ранее в Минобороны заявили, что частичная мобилизация не предусматривает ограничений на передвижение граждан. А глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что россияне, которые подпадают под частичную мобилизацию, могут свободно перемещаться по стране как минимум до момента получения соответствующей повестки.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова

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