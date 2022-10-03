Союзники НАТО оповещены о возможном пуске ядерной суперторпеды "Посейдон"

Ключевые участники Североатлантического альянса получили от разведки блока отчёт о передвижениях российской субмарины "Белгород" и возможном испытании ядерной суперторпеды "Посейдон". Как пишет итальянская La Repubblica, в НАТО возникла обеспокоенность "радиоактивным цунами", которым грозит запуск "Посейдона".

Газета констатирует, что тревога исходит из доклада разведки альянса, который был передан наиболее важным командованиям стран блока. Подлодка "Белгород" вступила в строй в июле, а теперь вернулась к погружению в арктических морях. Разведка НАТО опасается, что миссия субмарины заключена в том, чтобы впервые в истории испытать суперторпеду "Посейдон", которую военные часто называют "оружием Апокалипсиса", пишет La Repubblica.

Авторы отмечают при этом, что в случае с "Посейдоном" американские спутники с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет станут неэффективными. Газета поясняет: суперторпеда спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла и бесшумно двигаться со скоростью более 100 километров в час.