Из воды так и не вышел: Пропавшего в море певца Легостаева не могут найти несколько часов

Российский певец и композитор Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

46-летний артист приехал в город для съёмок клипа на свою песню "Русалка" 2 октября. После того как часть клипа была отснята, музыкант отправился искупаться в море, но обратно на сушу так и не вышел. Что именно произошло, на данный момент неизвестно. Поиски Легостаева длятся уже более пяти часов. На месте работают экстренные службы.