Из воды так и не вышел: Пропавшего в море певца Легостаева не могут найти несколько часов
Лидер группы "Dельта" Легостаев пропал без вести после того, как ушёл купаться в Сочи
Российский певец и композитор Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
46-летний артист приехал в город для съёмок клипа на свою песню "Русалка" 2 октября. После того как часть клипа была отснята, музыкант отправился искупаться в море, но обратно на сушу так и не вышел. Что именно произошло, на данный момент неизвестно. Поиски Легостаева длятся уже более пяти часов. На месте работают экстренные службы.
Ранее в Севастополе отец и сын отправились кататься на доске для сап-сёрфинга и не вернулись. В полицию обратился местный житель, сдающий в аренду сапы. По словам хозяина проката, к нему пришёл клиент с мальчиком пяти-шести лет. Прокатчик дал им доску, весло и жилет, и посетители ушли в море, после этого их больше никто не видел.