Вопрос о членстве Украины поставил генсека НАТО в тупик

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC затруднился однозначно ответить на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Соответствующий вопрос ему задал ведущий. При этом генеральный секретарь военного блока заметил, что НАТО остаётся приверженным политике открытых дверей.

"Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми тридцатью членами альянса", — сказал Столтенберг.