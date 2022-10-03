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2 октября, 22:32

Вопрос о членстве Украины поставил генсека НАТО в тупик

Столтенберг уклонился от ответа на вопрос об ускоренном вступлении Киева в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC затруднился однозначно ответить на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Соответствующий вопрос ему задал ведущий. При этом генеральный секретарь военного блока заметил, что НАТО остаётся приверженным политике открытых дверей.

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"Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми тридцатью членами альянса", — сказал Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Киев уже прошёл свой путь в Североатлантический альянс. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.

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ТАСС / AP / Olivier Matthys

Иван Косицын

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