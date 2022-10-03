Вопрос о членстве Украины поставил генсека НАТО в тупик
Столтенберг уклонился от ответа на вопрос об ускоренном вступлении Киева в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC затруднился однозначно ответить на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Соответствующий вопрос ему задал ведущий. При этом генеральный секретарь военного блока заметил, что НАТО остаётся приверженным политике открытых дверей.
"Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми тридцатью членами альянса", — сказал Столтенберг.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он отметил, что де-факто Киев уже прошёл свой путь в Североатлантический альянс. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.
ТАСС / AP / Olivier Matthys