Политолог счёл шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО
Политолог Брутер счёл шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал пустым звоном заявления о том, что лидеры девяти стран Европы выступают за присоединение Украины к НАТО. По его словам, решение о вступлении в военный блок принимает исключительно Вашингтон.
"Всё остальное — это шум. Обращение девяти стран, которое тоже инспирировано Вашингтоном, основа для шума", — заявил Брутер в беседе с RT.
Он также подчеркнул, что, несмотря на всю шумиху вокруг Украины и НАТО в западных СМИ, этот вопрос Вашингтон пока что будет оттягивать. Сейчас декларация подписана президентами Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты, но сейчас он сконцентрируется на помощи Украине — это главная задача военного блока. Так политик прокомментировал заявление украинского лидера о заявке на ускоренное вступление.
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