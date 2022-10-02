Политолог счёл шумом заявление девяти стран о возможном вступлении Украины в НАТО

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал пустым звоном заявления о том, что лидеры девяти стран Европы выступают за присоединение Украины к НАТО. По его словам, решение о вступлении в военный блок принимает исключительно Вашингтон.

"Всё остальное — это шум. Обращение девяти стран, которое тоже инспирировано Вашингтоном, основа для шума", — заявил Брутер в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что, несмотря на всю шумиху вокруг Украины и НАТО в западных СМИ, этот вопрос Вашингтон пока что будет оттягивать. Сейчас декларация подписана президентами Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.