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2 октября, 22:18

Хуситы пригрозили новыми ударами по инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ

Шиитская группировка "Ансар Аллах" (хуситы) грозит новыми ударами по нефтяной инфраструктуре ОАЭ и Саудовской Аравии. Правящая на севере Йемена группировка призвала работающие там компании покинуть эти государства, информирует телеканал "Аль-Масира".

Как гласит текст хуситов, враждебные страны не соблюдают условия перемирия и не дают народу Йемена права распределять его национальные богатства для выплаты зарплат госслужащим страны.

"Наши вооружённые силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишения йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий", — цитирует телеканал обращение движения "Ансар Аллах".

Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному заводу в Саудовской Аравии

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Напомним, в марте арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале операции, целью которой является нейтрализация атак со стороны хуситов на нефтяные объекты.

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ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Дмитрий Алексиевич

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