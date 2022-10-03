Хуситы пригрозили новыми ударами по инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ
Шиитская группировка "Ансар Аллах" (хуситы) грозит новыми ударами по нефтяной инфраструктуре ОАЭ и Саудовской Аравии. Правящая на севере Йемена группировка призвала работающие там компании покинуть эти государства, информирует телеканал "Аль-Масира".
Как гласит текст хуситов, враждебные страны не соблюдают условия перемирия и не дают народу Йемена права распределять его национальные богатства для выплаты зарплат госслужащим страны.
"Наши вооружённые силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишения йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий", — цитирует телеканал обращение движения "Ансар Аллах".
Напомним, в марте арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале операции, целью которой является нейтрализация атак со стороны хуситов на нефтяные объекты.
Новости
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB