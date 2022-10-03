На парламентских выборах в Болгарии лидирует партия бывшего премьера Борисова ГЕРБ

На внеочередных выборах в парламент Болгарии лидирует партия экс-премьера Бойко Борисова ГЕРБ. Таковы данные, полученные после обработки болгарской ЦИК 24,29% протоколов.

У коалиции партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) первая позиция — 25,36% голосов. Второе место занимает партия ушедшего в отставку премьер-министра страны Кирила Петкова "Продолжаем перемены" с 21,61% голосов.

Напомним, 1 августа президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Народного собрания — так в стране называется парламент. Проведение выборов и было запланировано на 2 октября 2022 года. Следующим распоряжением Радев назначил техническое правительство, которое начало работать с 2 августа.