Пропавшая в Сочи группа туристов с тремя детьми обнаружена

Группа туристов с тремя детьми, пропавшая при походе в район хребта Ажек в Сочи, обнаружена. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что никому из них помощь не требуется.

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Лайф ранее писал, что в Сочи пятеро туристов, включая троих детей, не вернулись из похода. Тревогу забила жена одного из туристов, который взял с собой детей. По её словам, вернуться члены семьи должны были ещё вчера — 2 октября, но на связь они не вышли. Сотрудники МЧС пытались связаться с руководителем группы, однако этого сделать не удалось, после чего специалисты приступили к поискам.