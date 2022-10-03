Пропавшая в Сочи группа туристов с тремя детьми обнаружена
Группа туристов с тремя детьми, пропавшая при походе в район хребта Ажек в Сочи, обнаружена. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали, что никому из них помощь не требуется.
"В 10:00 спасатели вышли на связь с базой и сообщили, что туристы обнаружены, медицинская помощь никому не требуется", — информирует ведомство.
Лайф ранее писал, что в Сочи пятеро туристов, включая троих детей, не вернулись из похода. Тревогу забила жена одного из туристов, который взял с собой детей. По её словам, вернуться члены семьи должны были ещё вчера — 2 октября, но на связь они не вышли. Сотрудники МЧС пытались связаться с руководителем группы, однако этого сделать не удалось, после чего специалисты приступили к поискам.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов