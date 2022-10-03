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3 октября, 07:13

Кристина Орбакайте последовала примеру матери и не явилась на похороны Бориса Моисеева

Кристина Орбакайте не пришла на похороны Бориса Моисеева

<p>Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bmoiseevpro</p>

Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bmoiseevpro

Эстрадная певица и дочь примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте не пришла на похороны умершего на 69-м году жизни коллеги по цеху Бориса Моисеева. Об этом сообщает портал "7 дней". Почему она решила не провожать артиста в последний путь, неизвестно, однако уже начали распространяться слухи о её отъезде из России.

Не явившись на похороны эпатажного певца, Орбакайте буквально последовала примеру своей матери Аллы Пугачёвой, у которой с Моисеевым были довольно тёплые отношения. Несмотря на это, звезда тоже не почтила похороны своим присутствием, поскольку собрала детей и в спешке покинула Россию, улетев на частном самолёте за четыре миллиона рублей.

Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты

Как жил борец со стереотипами Борис Моисеев, которого подкосили инсульты

Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Вчера, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво" и долгие аплодисменты.

Николь Вербер

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