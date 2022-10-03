Кристина Орбакайте последовала примеру матери и не явилась на похороны Бориса Моисеева

Эстрадная певица и дочь примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте не пришла на похороны умершего на 69-м году жизни коллеги по цеху Бориса Моисеева. Об этом сообщает портал "7 дней". Почему она решила не провожать артиста в последний путь, неизвестно, однако уже начали распространяться слухи о её отъезде из России.