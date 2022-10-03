Кристина Орбакайте последовала примеру матери и не явилась на похороны Бориса Моисеева
Кристина Орбакайте не пришла на похороны Бориса Моисеева
Кристина Орбакайте и Борис Моисеев. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / bmoiseevpro
Эстрадная певица и дочь примадонны российской эстрады Кристина Орбакайте не пришла на похороны умершего на 69-м году жизни коллеги по цеху Бориса Моисеева. Об этом сообщает портал "7 дней". Почему она решила не провожать артиста в последний путь, неизвестно, однако уже начали распространяться слухи о её отъезде из России.
Не явившись на похороны эпатажного певца, Орбакайте буквально последовала примеру своей матери Аллы Пугачёвой, у которой с Моисеевым были довольно тёплые отношения. Несмотря на это, звезда тоже не почтила похороны своим присутствием, поскольку собрала детей и в спешке покинула Россию, улетев на частном самолёте за четыре миллиона рублей.
Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Вчера, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво" и долгие аплодисменты.