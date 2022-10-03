В Сочи во время похода пропала группа туристов с тремя детьми

В Сочи пятеро туристов, включая троих детей, не вернулись из похода. Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России, группа отправилась в район хребта Ажек, сейчас идут их поиски.

Тревогу забила жена одного из туристов, который взял с собой в поход троих детей. По её словам, вернуться члены семьи должны были ещё вчера — 2 октября, но на связь они не вышли. Сотрудники МЧС пытались связаться с руководителем группы, однако этого сделать также не удалось, после чего специалисты приступили к поискам.

"Добравшись до экопоселения Ажек, сотрудники МЧС выяснили, что там группа туристов не стояла. Было принято решение двигаться в сторону реки Ац — по пути следования спасатели осматривают все туристические стоянки и возможные места пребывания. Группа в МЧС не регистрировалась", — сообщили в ведомстве.