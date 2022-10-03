Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов ОТРК "Искандер" Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Кадры боевой работы расчётов ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны России

Как рассказал начальник расчёта пусковой установки Артём, военнослужащим поступили данные о скоплении живой силы противника, после чего была объявлена полная боевая готовность. На кадрах показано, как комплекс занимает позиции, где затем военнослужащие маскируют его и приступают к работе по цели.

"Для выполнения данной задачи необходимы считаные минуты, поскольку расчёты пусковых установок находятся непосредственно в пусковых установках — загружены. Слаженность расчёта помогает выполнять задачу. ВСУ даже не успеют одуматься, как уже прилетит крылатая ракета наземного базирования. Сбить её невозможно. Ни одно средство ПВО противника не позволяет выполнить эти действия", — сказал он.