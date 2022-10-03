Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Искандер" по объектам ВСУ
Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Искандер" по объектам ВСУ
Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчётов ОТРК "Искандер" Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ.
Кадры боевой работы расчётов ОТРК "Искандер". Видео © Минобороны России
Как рассказал начальник расчёта пусковой установки Артём, военнослужащим поступили данные о скоплении живой силы противника, после чего была объявлена полная боевая готовность. На кадрах показано, как комплекс занимает позиции, где затем военнослужащие маскируют его и приступают к работе по цели.
"Для выполнения данной задачи необходимы считаные минуты, поскольку расчёты пусковых установок находятся непосредственно в пусковых установках — загружены. Слаженность расчёта помогает выполнять задачу. ВСУ даже не успеют одуматься, как уже прилетит крылатая ракета наземного базирования. Сбить её невозможно. Ни одно средство ПВО противника не позволяет выполнить эти действия", — сказал он.
Ранее комбат "Спарты" Артём Жога показал уничтожение диверсионной группы ВСУ под Донецком. На видео около десяти украинских военных выходят из лесополосы, но тут же попадают под огонь военнослужащих ДНР. В результате уничтожено четыре диверсанта, двое получили ранения.
Кадр из видео / Минобороны России