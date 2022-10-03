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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 02:30
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Опытный танкист дал мобилизованным два совета

Командир танковой роты посоветовал мобилизованным россиянам ничего не бояться

Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам, дав им две рекомендации. Он посоветовал им ничего не бояться и слушать лишь тех, кто занимается их обучением.

"Не надо ничего бояться. Танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы [мобилизованные] знали своё дело. Всё, чему учат вас, [что] вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь",приводит рекомендации военного РИА "Новости".

Появилось видео обучения мобилизованных россиян стрельбе из трофейных гранатомётов НАТО
Появилось видео обучения мобилизованных россиян стрельбе из трофейных гранатомётов НАТО

Командир роты привёл пример реального боя: как только один танк расстреливает боекомплект, его меняет другой — и создаётся так называемая танковая карусель. А главная задача — это отразить нападение противника, "чтобы он дальше границ Луганской области не продвинулся".

Ранее Минобороны России показало обучение призывников на базе одного из учебных центров Южного военного округа, где готовят наводчиков-операторов и механиков колёсной и легкобронированной техники.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Юлия Коновалова
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