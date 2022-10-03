Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам, дав им две рекомендации. Он посоветовал им ничего не бояться и слушать лишь тех, кто занимается их обучением.

"Не надо ничего бояться. Танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы [мобилизованные] знали своё дело. Всё, чему учат вас, [что] вам подсказывают, — слушайте, тренируйтесь", — приводит рекомендации военного РИА "Новости".

Командир роты привёл пример реального боя: как только один танк расстреливает боекомплект, его меняет другой — и создаётся так называемая танковая карусель. А главная задача — это отразить нападение противника, "чтобы он дальше границ Луганской области не продвинулся".