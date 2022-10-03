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3 октября, 01:57

Очевидцы вспомнили, как ВСУ расстреливали мирную колонну в Запорожье

РИА "Новости": Очевидцы рассказали о военных ВСУ, стрелявших по колонне в Запорожской области

Украинские войска в Запорожской области расстреляли мирную колонну, и очевидцы, выжившие после удара, поделились деталями этой трагедии. Атака на мирных граждан осуществлена с целью помешать людям выехать на освобождённые территории и принять участие в референдуме, пишет РИА "Новости".

Как рассказал один из очевидцев, местные жители начали негодовать в связи с тем, что их не выпускают в Мелитополь. Людей попытались "успокоить" военные и представители СБУ, однако ситуацию это не изменило.

"Наутро, по-моему, прилетело от них, там девушка ещё с грудным ребёнком погибла, возможно, из нашего района", — сообщил очевидец.

Ещё один выживший собеседник вспомнил, что 29 сентября был организован митинг с требованием выехать из Запорожской области — его инициаторы ложились на дорогу. Они были без денег, еды и воды.

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Теперь, по словам очевидцев, 3 октября украинская администрация на подконтрольной ей территории Запорожской области намерена собрать по спискам выживших из колонны, кто пытался выехать на освобождённые территории.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по колонне машин с людьми, стоящей на выезде в освобождённую часть Запорожской области. В результате есть жертвы и пострадавшие.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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