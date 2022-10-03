Однопартиец Трасс потребовал вынести ей вотум недоверия

Неизвестный член британского парламента намерен направить письмо на имя председателя руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс. Об этом сообщает Bloomberg.

"Член парламента, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что он так обеспокоен подходом Трасс, что будет писать письмо Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия ей в качестве лидера партии", — информирует агентство.

В соответствии с правилами партии, у премьера есть годовой иммунитет от вотума. Несмотря на это, однопартиец премьера рассчитывает, что правила удастся поменять, если достаточное число депутатов тоже направят подобные письма. Однако, как отмечает издание, достичь такого количества обращений, которое бы заставило Брейди начать действовать, станет непростой задачей.